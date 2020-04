Nota catena alimentare manda oltre 4mila dipendenti in cassa integrazione (Di giovedì 23 aprile 2020) Nonostante il settore alimentare, con particolare riguardo per le catene della grande distribuzione, sia con ogni probabilità quello meno colpito dalle conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus, le lunghe code davanti ai punti vendita e gli attestati di stima da più parte profusi per i cassieri, che si espongono quotidianamente al rischio di contagio venendo a contatto con centinaia di clienti, non sono state sufficienti: anche le aziende della grande distribuzione organizzata iniziano a richiedere di poter usufruire della cassa integrazione in deroga prevista dal Decreto Cura Italia. (Continua...) Nelle scorse ore, infatti, Carrefour Italia ha inviato ai sindacati una lettera in cui giustifica con un ragguardevole calo di fatturato la decisione di richiedere lo strumento di supporto economico per 4.472 ... Leggi su howtodofor Incendio al supermercato : terrore tra i clienti della nota catena. Cosa è successo

Allerta alimentare | Ritirata pasta fresca di una nota catena (Di giovedì 23 aprile 2020) Nonostante il settore, con particolare riguardo per le catene della grande distribuzione, sia con ogni probabilità quello meno colpito dalle conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus, le lunghe code davanti ai punti vendita e gli attestati di stima da più parte profusi per i cassieri, che si espongono quotidianamente al rischio di contagio venendo a contatto con centinaia di clienti, non sono state sufficienti: anche le aziende della grande distribuzione organizzata iniziano a richiedere di poter usufruire dellain deroga prevista dal Decreto Cura Italia. (Continua...) Nelle scorse ore, infatti, Carrefour Italia ha inviato ai sindacati una lettera in cui giustifica con un ragguardevole calo di fatturato la decisione di richiedere lo strumento di supporto economico per 4.472 ...

LuluGa_8 : @UtherPe Ma dai!Nella stessa città, ognuno fa come gli pare.Una nota catena di detersivi ha sigillato alcuni scaffa… - Noovyis : (Incendio al supermercato: terrore tra i clienti della nota catena. Cosa è successo) Playhitmusic -… - Marxili : @UtherPe Io questa cosa non l'ho ancora capita. Qui a Roma sono stato per un'emergenza presso una nota catena franc… - WebMarkeThink : Nota catena di arredamento passata a vendere mascherine ????? - accabadore : Seriamente: ho inviato una mail alla #DirezionePersonale di una nota catena di market per rendere merito al loro pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Nota catena L’ITI Cannizzaro di Catania e la voglia di ripartire: i PROGETTI NewSicilia Coronavirus, l'Asp di Trapani: "Ecco la situazione epidemiologica a Salemi"

In particolare – si legge nella nota – si conferma che i tamponi effettuati fino ad ora sono stati quelli necessari per identificare la catena dei contatti dei quattro focolai individuati nel periodo ...

L'Asp di Trapani risponde al sindaco Venuti su situazione epidemiologica Salemi. Presto test sierologici su parte popolazione

In particolare – si legge nella nota – si conferma che i tamponi effettuati fino ad ora sono stati quelli necessari per identificare la catena dei contatti dei quattro focolai individuati nel periodo ...

In particolare – si legge nella nota – si conferma che i tamponi effettuati fino ad ora sono stati quelli necessari per identificare la catena dei contatti dei quattro focolai individuati nel periodo ...In particolare – si legge nella nota – si conferma che i tamponi effettuati fino ad ora sono stati quelli necessari per identificare la catena dei contatti dei quattro focolai individuati nel periodo ...