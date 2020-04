“Non ci sposiamo più”. Sossio Aruta e Ursula Bernardo: sono loro a dare brutta notizia. Cosa è successo (Di giovedì 23 aprile 2020) Niente da fare tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo: il matrimonio non s’ha da fare! I due infatti dovranno attendere ancora un po’ prima di diventare legalmente marito e moglie. È infatti saltato, a causa dell’emergenza Coronavirus, il matrimonio che la coppia stava organizzando per l’estate. sono stati i diretti interessati ad annunciarlo al settimanale Nuovo Tv, spiegando che tutto è stato rimandato al 2021. Naturalmente, visto il periodo, la data non è ancora stata ufficializzata: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che verrà rivelata solo ed esclusivamente in tv, alla corte di Maria De Filippi dove è nata la grande storia d’amore con Ursula. Molto probabilmente, però, non sarà prima dell’estate 2021, visto che Sossio e Ursula sognano di sposarsi durante la bella stagione. ... Leggi su caffeinamagazine “Non ci sposiamo più”. Sossio Aruta e Ursula Bernardo : sono loro a dare brutta notizia. Cosa è success (Di giovedì 23 aprile 2020) Niente da fare traBennardo: il matrimonio non s’ha da fare! I due infatti dovranno attendere ancora un po’ prima di diventare legalmente marito e moglie. È infatti saltato, a causa dell’emergenza Coronavirus, il matrimonio che la coppia stava organizzando per l’estate.stati i diretti interessati ad annunciarlo al settimanale Nuovo Tv, spiegando che tutto è stato rimandato al 2021. Naturalmente, visto il periodo, la data non è ancora stata ufficializzata: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso che verrà rivelata solo ed esclusivamente in tv, alla corte di Maria De Filippi dove è nata la grande storia d’amore con. Molto probabilmente, però, non sarà prima dell’estate 2021, visto chesognano di sposarsi durante la bella stagione. ...

