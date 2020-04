Meteo Roma: previsioni per venerdì 24 aprile (Di giovedì 23 aprile 2020) Meteo Roma: previsioni per venerdì 24 aprile Giornata ampiamente soleggiata sia al mattino che al pomeriggio, con temperature comprese tra 9 e 21 gradi. Anche in serata previsto cielo sereno. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 24 aprile Giornata per lo più serena, con poche nuvole passeggere che si alterneranno ad ampie schiarite. Temperature comprese tra 4 e 17 gradi. Meteo Italia: previsioni per venerdì 24 aprile Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi ma senza fenomeni associati, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità alta in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi. Al Centro: Al mattino locali ... Leggi su romadailynews Meteo Roma domani venerdì 24 aprile : tempo stabile

Meteo Roma del 23-04-2020 ore 06 : 10 (Di giovedì 23 aprile 2020)per venerdì 24Giornata ampiamente soleggiata sia al mattino che al pomeriggio, con temperature comprese tra 9 e 21 gradi. Anche in serata previsto cielo sereno.Meteo Lazio:per venerdì 24Giornata per lo più serena, con poche nuvole passeggere che si alterneranno ad ampie schiarite. Temperature comprese tra 4 e 17 gradi.Meteo Italia:per venerdì 24Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi ma senza fenomeni associati, ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità alta in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi. Al Centro: Al mattino locali ...

