M5S | Zennaro | ‘lascio Movimento ma continuo a sostenere Conte’ 2

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Adnkronos) – “Non rinnego un’esperienza straordinaria, dove -aggiunge- ho potuto lavorare con persone perbene, ma i troppi e costanti dissidi verso la gestione e le scelte in materia economica non mi permettono di proseguire. La mancanza di una forte e chiara politica a sostegno delle piccole imprese, delle partite iva, degli artigiani, dei commercianti e, più in generale, evidenti lacune politiche a favore dello sviluppo, considerata tra l’altro la mia storia professionale e culturale, non mi permettono di andare oltre”. L'articolo M5S:, ‘lasciomaConte’ (2) proviene da Ildenaro.it.

(Adnkronos) - "Non rinnego un’esperienza straordinaria, dove -aggiunge Zennaro- ho potuto lavorare con persone perbene ... Ringrazio per i bei momenti trascorsi insieme tanti colleghi M5S. Peccato che ...In realtà, nei giorni scorsi, la messa in chiaro del codice era già stata richiesta da più fronti per esigenze di trasparenza. Sia Antonio Zennaro (M5S) che Enrico Borghi (Pd), componenti del Comitato ...