Lecce, gruppo di 33 migranti con donne e bimbi sbarca in spiaggia: donna incinta ricoverata (Di giovedì 23 aprile 2020) Il gruppo composto da 19 uomini, 4 donne e 10 minori, tutti provenienti da Siria, Iraq ed Egitto, è stato individuato dagli uomini della Guardia di Finanza al riparo della tettoia di una pescheria della marina Leccese. Tra di loro dieci minori e una donna al quinto mese di gravidanza che è stata ricoverata. Leggi su fanpage (Di giovedì 23 aprile 2020) Ilcomposto da 19 uomini, 4e 10 minori, tutti provenienti da Siria, Iraq ed Egitto, è stato individuato dagli uomini della Guardia di Finanza al riparo della tettoia di una pescheria della marinase. Tra di loro dieci minori e unaal quinto mese di gravidanza che è stata ricoverata.

