Coronavirus, via al Consiglio Ue sugli aiuti. Centeno: «Mes, Sure e Bei possibili prima del 1° giugno con la flessibilità di tutti» (Di giovedì 23 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSe ne parla dall’ultima riunione dell’Eurogruppo – l’assemblea dei ministri delle Finanze dei Paesi dell’eurozona, al termine della quale si era arrivati alla formula “Si Mes, no Eurobond” che ha creato molto scompiglio in Italia – ma alla fine il tanto atteso summit dei capi di governo Ue di oggi, 23 aprile, potrebbe essere l’ennesimo colloquio interlocutorio, destinato a terminare con una manciata di propositi e nessuna decisione concreta. Il tema è lo stesso: quali aiuti far arrivare dall’Unione europea ai Paesi europei colpiti dal Coronavirus e secondo quali modalità. Ma la discussione ormai si è spostata dai “Coronabond”, tanto avversati dai Paesi pro-austerità come Olanda, Austria e Germania, al ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA : stop ai viaggi in Nigeria

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, al via la videoconferenza dei leader Ue Lagarde: 'L'Europa ha agito in ritardo' - Europa Agenzia ANSA Torna a Verona Queer Vision, il festival di cinema Lgbt in versione "sofa edition"

Questa primavera sembrava che la rassegna dovesse saltare a causa dell’emergenza Coronavirus ma Pianeta Milk non ha voluto desistere e ... I titoli dei cortometraggi verranno comunicati via via e i ...

Intesa Sanpaolo e Bper brindano con Piazza Affari, Bce e sussidi Usa fanno sperare. Atlantia la migliore a +8%

Nella settimana terminata lo scorso 18 aprile, sono salite di 4,4 milioni di unità, portando il totale di chi è rimasto senza un lavoro per colpa del coronavirus COVID-19 a un livello superiore ...

