Cellino | “Sono segregato in camera | per quello che vedo qui è assurdo riprendere a

"Sto bene, anche se mi hanno riscontrato il virus dopo il negativo ai tamponi e positivo all'esame, sono segregato in camera… Io vivo una realtà completamente diversa da altre regioni, per quello che vedo qui è assurdo pensare di riprendere il campionato, chi vive in altre regioni sottovaluta il rischio. Per rispetto ai lombardi esprimo quello che penso anche se dal punto di visto economico vorremmo riprendere, ma solo se ci sono i presupposti della sicurezza che sappiamo già non ci sono. Di unirmi al coro che abbiamo piacere di giocare è certo, ma aspettiamo che il governo si esprima su questa diatriba". Sono le parole del presidente del Brescia, Massimo Cellino, ai microfoni di Radio Sportiva.

