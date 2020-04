“Abbiamo dormito insieme qui…”: Lorella Cuccarini e Alberto Matano lo confessano a La vita in diretta (Di giovedì 23 aprile 2020) Lorella Cuccarini e Alberto Matano fanno una battuta a La vita in diretta Continua la programmazione lunga de La vita in diretta, lo storico rotocalco di Rai Uno condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ricordiamo, infatti, che da un paio di mesi la trasmissione va in onda dalle 14:10 circa sino alle 18:45 per poi dare la linea L’Eredità di Flavio Insinna. A metà punta un’interruzione di 40 minuti per trasmettere la soap opera Il Paradiso delle Signore 4. Ed a proposito dell’orario prolungato, prendendo anche la fascia oraria occupata precedentemente da Vieni da me di Caterina Balivo, i due professionisti hanno fatto una battuta. Infatti, dopo la sigla iniziale in modo ironico che hanno dormito insieme lì, nello studio di via Teulada a Roma. Dopo aver precisato che era una battuta entrambi si sono collegati via Skype con Serena ... Leggi su kontrokultura Alberto Matano e Lorella Cuccarini - rivelazione : “Abbiamo dormito qui”

Sono le Venti (Nove) - la testimonianza dei senzatetto : “Abbiamo paura del virus - vorremmo rimanere nei dormitori anche di giorno” (Di giovedì 23 aprile 2020)fanno una battuta a La vita in diretta Continua la programmazione lunga de La vita in diretta, lo storico rotocalco di Rai Uno condotto da. Ricordiamo, infatti, che da un paio di mesi la trasmissione va in onda dalle 14:10 circa sino alle 18:45 per poi dare la linea L’Eredità di Flavio Insinna. A metà punta un’interruzione di 40 minuti per trasmettere la soap opera Il Paradiso delle Signore 4. Ed a proposito dell’orario prolungato, prendendo anche la fascia oraria occupata precedentemente da Vieni da me di Caterina Balivo, i due professionisti hanno fatto una battuta. Infatti, dopo la sigla iniziale in modo ironico che hannolì, nello studio di via Teulada a Roma. Dopo aver precisato che era una battuta entrambi si sono collegati via Skype con Serena ...

KontroKulturaa : 'Abbiamo dormito insieme qui...': Lorella Cuccarini e Alberto Matano lo confessano a La vita in diretta - - Rossell83032294 : Le notti in cui abbiamo dormito è come se non fossero mai esistite. Restano nella memoria solo quelle in cui non ab… - liluludi : @unflavoredd @Kiriosako SCATTATE SUL TUO LETTO DOVE ABBIAMO DORMITO ASSIEME DO IT MAR BREAK HIS HEART - rhiannonmearas : in famiglia abbiamo avuto moltissime esperienze ma ci abbiamo sempre riso sù (tranne mio fratello che all'inizio no… - Tonino71Tonino : RT @Maru28_Pa: Ci sono notti che abbiamo dormito insieme senza che tu lo sapessi. Perché ti ho mentito quando dicevo di non sognarti la not… -

Ultime Notizie dalla rete : “Abbiamo dormito Coronavirus Milano, le case di riposo come frullatori: «Qui tutti mischiati e il virus è esploso» Corriere della Sera