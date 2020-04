Tomb Raider Eclipse, Just Cause 5 e Life is Strange 3: un leak svelerebbe i prossimi giochi di Square Enix (Di mercoledì 22 aprile 2020) Recentemente all'interno di Reddit è stato pubblicato un post che ha destato particolare curiosità tra gli utenti. Il post conterrebbe i prossimi giochi a cui Square Enix sta lavorando, programmati per uscire tra il 2021 ed il 2023.L'utente che ha creato il post si chiama Taichi Aoki, il quale afferma che un suo amico, che lavora nel Team Marketing di Square Enix, avrebbe svelato la lista di prossimi titoli. Alcuni di questi a quanto pare sarebbero dovuti uscire prima, ma a causa della pandemia da Coronavirus, sono stati posticipati. Di seguito vi riportiamo l'elenco.Ovviamente prendete questa notizia come puro e semplice rumor. Square Enix non ha ancora confermato né smentito nulla, perciò non ci resta che aspettare ulteriori informazioni dal publisher.Leggi altro... Leggi su eurogamer Un nuovo Tomb Raider in sviluppo? Square Enix si muove sotto traccia

Offerte Euronics Smart Days : anche FIFA 20 e Tomb Raider in sconto fino al 26 aprile

F1 2019 - Tomb Raider e gli altri giochi che ora sono gratis (Di mercoledì 22 aprile 2020) Recentemente all'interno di Reddit è stato pubblicato un post che ha destato particolare curiosità tra gli utenti. Il post conterrebbe igiochi a cui Square Enix sta lavorando, programmati per uscire tra il 2021 ed il 2023.L'utente che ha creato il post si chiama Taichi Aoki, il quale afferma che un suo amico, che lavora nel Team Marketing di Square Enix, avrebbe svelato la lista dititoli. Alcuni di questi a quanto pare sarebbero dovuti uscire prima, ma a causa della pandemia da Coronavirus, sono stati posticipati. Di seguito vi riportiamo l'elenco.Ovviamente prendete questa notizia come puro e semplice rumor. Square Enix non ha ancora confermato né smentito nulla, perciò non ci resta che aspettare ulteriori informazioni dal publisher.Leggi altro...

Eurogamer_it : Spunta un leak molto dubbio che indica i prossimi giochi di #SquareEnix che usciranno in futuro. - meganoidgames : Un leak sembra svelare nuovi progetti targati Square Enix in arrivo entro il 2023, tra cui nuovi episodi di Tomb Ra… - arrowxsun : preferivo i tomb raider vecchi solo per il fatto che quelli nuovi sono diventati più sparatutto che avventura/esplo… - carlotta_rcr : Tomb raider poi siga e dopo ???????????? - CroftLover94 : @MarcoRincione TR 3 è Tomb Raider allo stato puro; Racchiude tutto ciò che era TR1 e lo evolve, portandolo all’ecce… -

Ultime Notizie dalla rete : Tomb Raider Un leak dubbio anticipa Tomb Raider Eclipse e Just Cause 5 Everyeye Videogiochi Tomb Raider Eclipse, Just Cause 5 e Life is Strange 3: un leak svelerebbe i prossimi giochi di Square Enix

Platinum Engine Ps4 - Xbox One Tomb Raider: Eclipse (2021) Stealth, Avventura dinamica PS4 - Xbox One - Windows - Stadia Project Traveler (2021) RPG, Adventure, GDR Unreal Engine 4 Nintendo Switch ...

Final Fantasy 7 Remake, spuntato il periodo d'uscita della seconda parte, c'è un bel po' da aspettare 3

Spuntato in un elenco il potenziale periodo d'uscita della seconda parte di Final Fantasy 7 Remake, per cui dovremo attendere un bel po'.. Stando a un file di testo, apparentemente trafugato a ...

Platinum Engine Ps4 - Xbox One Tomb Raider: Eclipse (2021) Stealth, Avventura dinamica PS4 - Xbox One - Windows - Stadia Project Traveler (2021) RPG, Adventure, GDR Unreal Engine 4 Nintendo Switch ...Spuntato in un elenco il potenziale periodo d'uscita della seconda parte di Final Fantasy 7 Remake, per cui dovremo attendere un bel po'.. Stando a un file di testo, apparentemente trafugato a ...