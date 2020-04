Riccardo Guarnieri e Ida Platano, brutte notizie: è proprio l’ex cavaliere a rivelarlo (Di mercoledì 22 aprile 2020) Nonostante le ultime voci facessero supporre il contrario, la storia d’amore di Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua. Sono anche tornati a Uomini e Donne, nel nuovo format che vede protagonista l’amica di Ida, Gemma Galgani. La ex dama e l’ex cavaliere del trono over stanno trascorrendo la quarantena insieme, di fatto la loro prima convivenza. Lui, infatti, ha deciso di raggiungere Ida a Bergamo e anche se spesso i rumor di crisi tornano di prepotenza a insospettire i fan, la coppia nata al trono over appare felice e affiatata. Sono lontani dunque i tempi in cui la Platano piangeva e si struggeva per amore mentre Guarnieri aveva paura di impegnarsi e lasciare la sua città per iniziare una vita con lei. Ma come il pubblico ricorderà bene c’era anche odore di fiori d’arancio. (Continua dopo la foto) Usciti dal programma di Maria De ... Leggi su caffeinamagazine Riccardo Guarnieri notti in bianco | Uomini e Donne non ha aiutato la coppia

Ida Platano e Riccardo Guarnieri volano piatti | Racconto della quarantena a Uomini e Donne

Il Paradiso delle Signore: Le Anticipazioni della puntata di oggi, 22 aprile 2020 Nella puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi – mercoledì 22 aprile 2020 – Ludovica sta per tornare a Villa ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ritornati in video-collegamento a “Uomini e Donne” per fare una sorpresa all’amica di sempre Gemma Galgani, sostenendola nel percorso di ricerca di un nuovo amore ...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono ritornati in video-collegamento a "Uomini e Donne" per fare una sorpresa all'amica di sempre Gemma Galgani, sostenendola nel percorso di ricerca di un nuovo amore ...