PSG, Tuchel: «Neymar? E’ la chiave, mi fido di lui nei big match» (Di mercoledì 22 aprile 2020) Tuchel incensa Neymar: le dichiarazioni dell’allenatore del Paris Saint-Germain sulla stella verdeoro in forza ai parigini Nel corso dell’intervista concessa a Paris Inside, mister Thomas Tuchel ha sottolineato l’importanza di Neymar per il Paris Saint-Germain. «Neymar è sempre la chiave, in attacco e difesa. Devo dire che mi fido sempre di lui quando ci sono partite importanti. Lavora sodo, è molto intelligente. Abbiamo visto che le sue capacità sono aumentate dopo la prima partita contro il Dortmund. Purtroppo si era infortunato prima e non potevamo contare su di lui. È migliorato fisicamente e si è notato anche nelle sue prestazioni. Ha dimostrato a tutti che era lì, assumendosi le sue responsabilità. Così ha mostrato la sua vera immagine, sia a me che alla squadra. È ... Leggi su calcionews24 Allegri al Psg?/ Calciomercato - contatti con Leonardo : Thomas Tuchel verso l'addio

Psg - Tuchel e Leonardo ai ferri corti : l’argomento è Mauro Icardi

Calciomercato Napoli - il Psg vende Neymar : Tuchel vuole Dybala e Koulibaly (Di mercoledì 22 aprile 2020)incensa: le dichiarazioni dell’allenatore del Paris Saint-Germain sulla stella verdeoro in forza ai parigini Nel corso dell’intervista concessa a Paris Inside, mister Thomasha sottolineato l’importanza diper il Paris Saint-Germain. «è sempre la, in attacco e difesa. Devo dire che misempre di lui quando ci sono partite importanti. Lavora sodo, è molto intelligente. Abbiamo visto che le sue capacità sono aumentate dopo la prima partita contro il Dortmund. Purtroppo si era infortunato prima e non potevamo contare su di lui. È migliorato fisicamente e si è notato anche nelle sue prestazioni. Ha dimostrato a tutti che era lì, assumendosi le sue responsabilità. Così ha mostrato la sua vera immagine, sia a me che alla squadra. È ...

DiMarzio : ????#PSG, #Tuchel mette da parte le voci sul futuro di #Neymar - PSG24hours : RT @sportface2016: #PSG | #Tuchel su #Neymar: 'Per me è un giocatore chiave' - sportface2016 : #PSG | #Tuchel su #Neymar: 'Per me è un giocatore chiave' - Yuro_23 : RT @it_inter: Resta incerto il futuro di #Icardi, i dubbi dell'argentino da contrapporre alla volontà del Psg di un riscatto a fine stagion… - it_inter : Resta incerto il futuro di #Icardi, i dubbi dell'argentino da contrapporre alla volontà del Psg di un riscatto a fi… -

Ultime Notizie dalla rete : PSG Tuchel PSG, Tuchel: «Neymar? E’ la chiave, mi fido di lui nei big match» Calcio News 24 PSG, Tuchel: «Neymar? E’ la chiave, mi fido di lui nei big match»

Nel corso dell’intervista concessa a Paris Inside, mister Thomas Tuchel ha sottolineato l’importanza di Neymar per il Paris Saint-Germain. «Neymar è sempre la chiave, in attacco e difesa. Devo dire ...

PSG, Tuchel su Neymar: “Per me è un giocatore chiave”

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Nel corso dell’intervista concessa a Paris Inside, mister Thomas Tuchel ha sottolineato l’importanza di Neymar per il Paris Saint-Germain. «Neymar è sempre la chiave, in attacco e difesa. Devo dire ...Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.