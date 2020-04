Moda: riaprire almeno i reparti modelleria, per fronteggiare concorrenza mondiale (Di mercoledì 22 aprile 2020) “Siamo pronti a riaprire, anche da oggi stesso, i reparti modelleria delle nostre imprese. Il numero di lavoratori coinvolti sarebbe limitato. Ma in questo modo, riusciremo a non perdere quelle posizioni di mercato che un mese e mezzo di lockdown rischiano di mettere in discussione. I nostri competitor esteri lavorano; e, con buone probabilità, si stanno già insinuando fra i nostri clienti internazionali. Facciamo allora ripartire almeno questo piccolo, ma importantissimo segmento delle nostre produzioni; sarebbe un primo, ma fondamentale e strategico passo, in vista della fase 2; che le imprese della Moda chiedono con forza di aprire già dalla prossima settimana”. A spiegare le esigenze di una delle eccellenze del nostro made in Italy è David Rulli, presidente della Sezione Moda di Confindustria Firenze; e lo fa a ... Leggi su iltirreno.gelocal Cantieri - siderurgia - moda : i 12 settori in pole per riaprire

Nuovo vertice sulla Fase 2. La task force guidata da Colao al lavoro su date e modalità di ripartenza. Zaia : “Se ci sono i presupposti dal 4 maggio si può riaprire tutto”

Ultime Notizie dalla rete : Moda riaprire Moda: riaprire almeno i reparti modelleria, per fronteggiare la concorrenza Nove da Firenze Assopellettieri: "Da lunedì riaprire almeno la modelleria o punto di non ritorno"

Da lunedì, almeno la modelleria e la prototipia de pellettiero toscano devono ripartire, altrimenti ci avviamo verso un punto di non ritorno». Lo afferma Andrea Calistri, vicepresidente di Assopellett ...

Effetto virus, oro e moda mordono il freno: ripartenza in anticipo?

Non è ancora svanita l’ipotesi di ripartire il 27 aprile. Le imprese chiedono chiarezza sulle condizioni di sicurezza al termine del lockdown ...

