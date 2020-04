Milano. Arrestato per spaccio di cocaina: aveva in casa 6 chili di Cobret e due armi da fuoco (Di mercoledì 22 aprile 2020) Arrestato per spaccio di cocaina e detenzione di armi un cittadino italiano di origini albanesi di quarant’anni, I.E. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti sei chili della sostanza utilizzata per produrre la Cobret, la cosiddetta “eroina dei poveri”, un altro etto di cocaina, due armi da fuoco e oltre sessanta proiettili. L’operazione portata avanti dal Nucleo contrasto stupefacenti della Polizia locale è nata da un normale servizio di prevenzione e repressione di reati di microcriminalità. Durante il pattugliamento gli agenti hanno notato un uomo uscire da un palazzo e dirigersi verso un’auto parcheggiata poco distante con atteggiamento circospetto, guardandosi continuamente intorno. Salito su una Fiat Punto, l’uomo ne è riuscito dopo pochi istanti e, con lo stesso modo di fare, ha attraversato la ... Leggi su laprimapagina Vende droga shaboo e la fa consumare in casa - 51enne arrestato a Milano

Milano : spaccia droga a bordo di un taxi - arrestato

Milano - arrestato per spaccio di cocaina e cobret minaccia gli agenti : “Vi sparo in testa” (Di mercoledì 22 aprile 2020)perdie detenzione diun cittadino italiano di origini albanesi di quarant’anni, I.E. Dalla successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti seidella sostanza utilizzata per produrre la, la cosiddetta “eroina dei poveri”, un altro etto di, dueda fuoco e oltre sessanta proiettili. L’operazione portata avanti dal Nucleo contrasto stupefacenti della Polizia locale è nata da un normale servizio di prevenzione e repressione di reati di microcriminalità. Durante il pattugliamento gli agenti hanno notato un uomo uscire da un palazzo e dirigersi verso un’auto parcheggiata poco distante con atteggiamento circospetto, guardandosi continuamente intorno. Salito su una Fiat Punto, l’uomo ne è riuscito dopo pochi istanti e, con lo stesso modo di fare, ha attraversato la ...

msantarella : RT @chilhavistorai3: Rapina in una farmacia della provincia di #Milano. Le immagini del bandito che ha minacciato la dipendente con una chi… - Stegosauro : RT @chilhavistorai3: Rapina in una farmacia della provincia di #Milano. Le immagini del bandito che ha minacciato la dipendente con una chi… - CristinaCmr : RT @chilhavistorai3: Rapina in una farmacia della provincia di #Milano. Le immagini del bandito che ha minacciato la dipendente con una chi… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Rapina in una farmacia della provincia di #Milano. Le immagini del bandito che ha minacciato la dipendente con una chi… - Marinella57pc : RT @chilhavistorai3: Rapina in una farmacia della provincia di #Milano. Le immagini del bandito che ha minacciato la dipendente con una chi… -