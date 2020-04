L’operazione è un successo: bimba di 5 mesi torna a vedere, era nata cieca (Di mercoledì 22 aprile 2020) Era cieca a causa di una cataratta congenita in ambedue gli occhi. Era, perché ora è tornata vedere grazie a un intervento chirurgico effettuato all'ospedale di Bassano del Grappa. Leggi su fanpage (Di mercoledì 22 aprile 2020) Eraa causa di una cataratta congenita in ambedue gli occhi. Era, perché ora ètagrazie a un intervento chirurgico effettuato all'ospedale di Bassano del Grappa.

