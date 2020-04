Lombardia e Fase 2, si pensa a un Covid manager per la riapertura dei mercati (Di mercoledì 22 aprile 2020) Si inizia a pensare alla riapertura commerciale in Lombardia in vista della Fase 2: quest'oggi il presidente della Regione Attilio Fontana ha discusso con sindaci e AnciLombardia le modalità con le quali poter riaprire i mercati alimentari. Ipotizzata anche la figura del Covid manager che assisterà esercenti e clienti nell'attività mercatale. Leggi su fanpage Coronavirus - Fase 2 uguale in tutta Italia. Dalla Lombardia alla Sicilia la situazione a oggi

Regione Lombardia - scontro PD-Lega. I dem : “Non avete un piano per la Fase 2”

