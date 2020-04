Eva Longoria mostra in un video come fa sparire la ricrescita (Di mercoledì 22 aprile 2020) Anche le star hanno le radici grigie da coprire. E se nell’epoca «pre Coronavirus» ci sembrava praticamente impossibile immaginarle alle prese con questo tipo di problema, loro sempre così impeccabili, in questa lunga quarantena abbiamo avuto accesso a molte stanze da bagno di star, scoprendo che la ricrescita è un cruccio anche per loro. Ultima ad aver mostrato l’attaccatura grigia dei capelli ai suoi 7,8 milioni di follower è l’attrice di origini messicane Eva Longoria, 45 anni. Leggi su vanityfair Eva Longoria - chi è il marito della “Desperate housewives” : bellissimo

Eva Longoria - 45 anni e non sentirli (Di mercoledì 22 aprile 2020) Anche le star hanno le radici grigie da coprire. E se nell’epoca «pre Coronavirus» ci sembrava praticamente impossibile immaginarle alle prese con questo tipo di problema, loro sempre così impeccabili, in questa lunga quarantena abbiamo avuto accesso a molte stanze da bagno di star, scoprendo che la ricrescita è un cruccio anche per loro. Ultima ad aver mostrato l’attaccatura grigia dei capelli ai suoi 7,8 milioni di follower è l’attrice di origini messicane Eva Longoria, 45 anni.

Inprimeit : Eva Longoria mostra in un video come fa sparire la ricrescita - MichelaMgl : @Ivan__soli Sarebbe? (Ti prego non mi smontare Eva Longoria&Co) - Iionesshunt : schiatto CHI SI RICORDA QUELLA SARA AL GALA DI BENEFICENZA DI EVA LONGORIA ?????? - ImperialMerchnt : Check out Hola Magazine Gloria Estefan Zoe Saldana Rita Moreno Eva Longoria Isabela Moner - unserbe95 : Eva Longoria ma femme -

Ultime Notizie dalla rete : Eva Longoria I primi 45 anni (pieni di cose) di Eva Longoria Vanity Fair Italia Eva Longoria mostra in un video come fa sparire la ricrescita

Capelli in quarantena uguale incubo ricrescita! L'attrice Eva Longoria svela su Instagram il suo prodotto must have per coprire le radici grigie Anche le star hanno le radici grigie da coprire. E se ...

Il cast di Desperate Housewives racconta aneddoti della serie ed elogia il talento di Felicity Huffman (video)

Eva Longoria, grande amica della Huffman, ha ricordato come la quinta stagione sia stata dominata da quella storia interpretata egregiamente dalla collega, capace di passare dall’umorismo alla ...

Capelli in quarantena uguale incubo ricrescita! L'attrice Eva Longoria svela su Instagram il suo prodotto must have per coprire le radici grigie Anche le star hanno le radici grigie da coprire. E se ...Eva Longoria, grande amica della Huffman, ha ricordato come la quinta stagione sia stata dominata da quella storia interpretata egregiamente dalla collega, capace di passare dall’umorismo alla ...