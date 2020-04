Coronavirus, vaccino: in Gran Bretagna via alla sperimentazione sull’uomo (Di mercoledì 22 aprile 2020) In Inghilterra hanno dato il via alla sperimentazione del vaccino contro il Coronavirus sull’uomo. L’annuncio è arrivato ieri dal Regno Unito dove i primi test prenderanno il via giovedì prossimo. A riferirlo è stato il ministro della sanità britannico, Matt Hancock, facendo il punto sulla situazione del contagio nel Paese e sule misure messe in cantiere per bloccare il contagio. “Il team ha accelerato il processo di sperimentazione, collaborando con il regolatore MHRA (Agenzia di regolamentazione per i medicinali e l’assistenza sanitaria), che ha fatto un lavoro brillante”. E ancora: “Di conseguenza, posso annunciare che il vaccino del progetto Oxford sarà testato sulle persone da questo giovedì” ha dichiarato il rappresentante del governo inglese, aggiungendo: “In tempi normali il ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - Conte : «Mascherine e distanza fino a terapia o vaccino : ecco il piano per la Fase 2»

Vaccino anti-Coronavirus - da giovedì i primi test sull'uomo nel Regno Unito. Downing street : «Avanti con il lockdown per non disperdere i progressi fatti»

