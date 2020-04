Coronavirus Spagna | 21 282 morti | 204 178 casi Annullata corsa dei tori a Pamplona

enpaonlus : Coronavirus, a Roma papere nuotano in piazza di Spagna e vanno in giro per la città deserta - EmbEspItalia : #Coronavirus, studentessa italiana ???? resta bloccata in #Spagna: a riportarla in Veneto ci pensa un taxista ?? spagn… - Agenzia_Ansa : Il premier @GiuseppeConteIT al #Senato: '#RecoveryFund subito, anche se legato al bilancio #Ue. Sostegno alle propo… - patriziacpepe1 : RT @CLiberazione: Alejandro in Venezuela, a Caracas, con le quattro figlie. La moglie bloccata in Spagna all'esplodere della pandemia #Covi… - GVNVNCR : RT @marisaLaDestra: #22aprile ? che ci instilla la consapevolezza che siamo in balia delle ciancerie,in piena #emergenza #coronavirus, senz… -

Coronavirus Spagna Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Spagna