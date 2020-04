Coronavirus | in Germania via libera a primo test vaccino sull’uomo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – Dall’agenzia federale tedesca per la salute Paul Ehrlich Institut è arrivata, per la prima volta, l’autorizzazione aiclinici sull’uomo di un nuovoanti Covid-19. In attesa del viaper un’analoga sperimentazione anche negli Usa, la società BioNTech, con sede a Magonza, in collaborazione con il laboratorio americano Pfizer, comincerà a sperimentare il potenzialeBNT 162 su 200 volontari in buona salute fra i 18 e i 55 anni. Ilobiettivo sarà quello di determinare la dose ottimale per procedere con ulteriori studi e valutare la sicurezza e la immunogenicità (la capacità di sviluppare difese immunitarie). Solo in una seconda fase ilverrà sperimentato su soggetti con un rischio più elevato di essere colpiti in modo grave dal Covid-19. Si tratta ...