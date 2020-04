Coronavirus | il bollettino del 22 aprile | giù le vittime | ma la curva dei contagi torna a

Corriere : Coronavirus in Italia, 183.957 casi positivi e 24.648 morti. Il bollettino del 21 aprile - Corriere : Coronavirus in Italia, 183.957 casi positivi e 24.648 morti. Il bollettino del 21 aprile - TgLa7 : #coronavirus Ecco i dati del bollettino della #ProtezioneCivile Casi totali: 187.327 (+3.370) Attualmente positivi:… - agenzia_nova : Per il terzo giorno di fila calano gli attualmente positivi al #Coronavirus. E' record di guariti su base quotidian… - Ginvercillo : RT @SantelliJole: ?? #coronavirus Bollettino Regione Calabria > -

Coronavirus bollettino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus bollettino