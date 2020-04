Coronavirus, boom di guariti. Meno morti ma numero resta alto (Di mercoledì 22 aprile 2020) Oltre 25mila morti in Italia per Coronavirus. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 437 decessi, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. Il totale dall’inizio dell’emergenza è 25085. Spicca il dato record di guariti: altri 2943, per una cifra complessiva di 54543. I casi attualmente positivi sono 107699, con un lieve calo (-10) rispetto a ieri. Diminuiscono anche i ricoverati, che sono 23805 (-329) e i pazienti in terapia intensiva: sono 2384 (-87). In isolamento domiciliare sono segnalate 81510 persone (+406). La fase due dell’emergenza Coronavirus, che segnerà l’inizio della fine del lockdown, partirà dal 4 maggio, ma sul tavolo del governo, a quanto si apprende, c’è anche l’ipotesi di rimettere in carreggiata le attività produttive che sono in grado di garantire la massima sicurezza ai propri ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - boom di guariti in Toscana : 533 (+ 41 - 2%). Sono 97 i nuovi casi e 19 i decessi

Quarantena: è boom di vendite nei settori home fitness e informatica

La pandemia di coronavirus ci sta facendo vivere una situazione ... in questo lungo periodo alcuni settori hanno avuto un enorme boom di vendite dei propri prodotti, con aumenti percentuali ...

La pubblicità, in un periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di accessi.

