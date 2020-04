Cherry | Joe Russo prende in giro Tom Holland per la performance nel film

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Il regista Joeinl’attore Tomper la suanel. In una recente intervista con Collider, il co-regista Joeha rivelato un nuovo aggiornamento sullo stato dell’imminentepoliziesco, tranquillizzando i fan e confermando che ilsarà pronto entro la fine dell’estate.ha rivelato inoltre che … L'articoloJoeinTomper lanelproviene da www.meteoweek.com.

Il regista Joe Russo prende in giro l’attore Tom Holland per la sua performance nel film Cherry. In una recente intervista con Collider, il co-regista Joe Russo ha rivelato un nuovo aggiornamento ..."A livello personale, si tratta di storia che vogliamo raccontare e alle quali ci sentiamo legati" ha spiegato Joe Russo. "Stiamo lavorando da anni a progetti che vogliamo ... e ci saranno anche ...