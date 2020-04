(Di mercoledì 22 aprile 2020)del giorno mercoledì 22 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di San Leonida martire Il nome Leonida viene dal nome greco Leonida se rappresenta il patronimico del nome Leon che significa Cioè discendente di Leone sono nati oggi Rita Levi Montalcini Simona Izzo e caga E noi pure vogliamo fare i nostri auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ne particolare oggi noi vogliamo fare a Salvatore Tantissimi auguri Salvatore Un abbraccio sempre pieno d’affetto facciamo il nostro viaggio nel tempo in questo 22 aprile nel912 la Pravda l’organo del Partito Comunista dell’Unione Sovietica Inizia le sue pubblicazioni a San Pietroburgo nel 1970 si celebra il primo giorno della terra la stazione a sostegno dell’ambiente della salvaguardia del pianeta oggi coinvolge quasi pensate 200 paesi del mondo e poi ancora sempre il 22 ...

5265fb : I Blues Brothers sono un gruppo musicale blues e soul. La band fece il suo debutto come ospite musicale nella punta… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Almanacco del 22-04-2020 ore 07:30' su @Spreaker #almanacco - amaveronags1 : In arrivo.....il buongiorno con un sorriso ?? del giankadaliston, da la tomba di Castelbarco vista dall'interno.… - sulsitodisimone : santi del 22/04 - pippopluto_57 : Almanacco del 22 aprile 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Almanacco del

IlGiunco.net

Si tratta di un vero e proprio almanacco. Prendendo come modello il calcio ... 2,00 per un importo almeno pari alla metà del deposito, fino ad un massimo di 200€. Effettuata la puntata ...Senza voler scomodare il modello del Decameron di Giovanni Boccaccio, viene spontaneo pensare che la memoria condivisa di certe partite – alcune delle quali memorabili, altre per nulla – possa ...