Affitti studenti universitari: cosa fare ai tempi del Coronavirus? (Di mercoledì 22 aprile 2020) Gli studenti universitari fuori sede devono continuare a pagare l'affitto anche in questa fase di emergenza sanitaria o esistono delle soluzioni diverse per via della pandemia?Anche gli studenti universitari fuorisede si sono trovati, durante questo periodo di emergenza sanitaria, ad affrontare diverse difficoltà tra cui, su tutte, quelle legate agli Affitti. Molti giovani, infatti, sono rientrati e stanno trascorrendo questo periodo nei Comuni d'origine vista anche la chiusura delle università già a partire dal 4 marzo, ovvero prima del lockdown generalizzato e degli stringenti divieti di spostamento previsti dal Governo su tutto il territorio nazionale. Nonostante ciò, gli Affitti delle stanze o delle case sono rimasti attivi e le famiglie, ulteriormente messe in ginocchio dalle difficol... Leggi su studiocataldi Coronavirus - emergenza affitti : “Non ce lo possiamo permettere”. Centinaia di studenti fuori sede partecipano alla fotopetizione

