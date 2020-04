(Di martedì 21 aprile 2020) Nuovo lutto tra i medici a causa del. Il dottorRos, 61enne specialista in Igiene e medicina preventiva all'ospedale di, in provincia di Monza e Brianza, èdopo un lungo ricovero in terapia intensiva. Si tratta della 140esima vittima tra idall'inizio della pandemia.

fanpage : Vimercate, morto per coronavirus il medico Oscar Ros: le vittime tra i camici bianchi sono 140 #21aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Vimercate morto

Monza Today

Proseguono, infatti, da quanto si apprende le acquisizioni, del Nucleo antisofisticazione e sanità di Milano, in altre Rsa nelle province di Milano ... mentre per altre decine di decessi non è stato ...Vimercate, morto per coronavirus il medico Oscar Ros: le vittime tra i camici bianchi sono 140 Nuovo lutto tra i medici a causa del coronavirus. Il dottor Oscar Ros, 61enne specialista in Igiene e ...