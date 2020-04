Rocca di Papa, San Raffaele: inesattezze da Asl Rm 6 (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – Il San Raffaele di Rocca di Papa risponde alle contestazioni della Asl Roma 6 sui requisiti organizzativi, sollevate dopo il sopralluogo effettuato nella giornata di ieri. In particolare, come si legge nella posta certificata inviata a diversi uffici tra cui quello del direttore generale Narciso Mostarda, alla procura di Velletri, al commissariato di Polizia di Frascati, al comando dei Nas di Roma e al prefetto di Roma, il direttore sanitario Domenico Damiano Tassone specifica che: – in riferimento alla non presenza di personale infermieristico e assistenziale programmato per il turno di notte del 20/4/2020, si chiarisce che la presenze del personale in turno constano di 7 infermieri e 2 medici di guardia. In riferimento “all’apodittica affermazione del dottor Cangiano” (responsabile dell’Uoc Autorizzazioni accreditamento e Controlli, ndr) che ... Leggi su romadailynews Rsa Rocca di Papa. I figli vedono morire i genitori : “Pazienti contagiati in stanza con i sani”

Rocca di Papa - strage di anziani al San Raffaele. “Fino al 5 aprile dicevano che andava tutto bene”

Ultime Notizie dalla rete : Rocca Papa Coronavirus a Rocca di Papa: arrivano i Nas, indagini su 30 morti sospette Il Messaggero Rocca di Papa, ispezioni al San Raffaele. La Vicesindaco emana Ordinanza specifica

ROCCA DI PAPA (RM) – La Vicesindaco di Rocca di Papa Veronica Cimino ha informato la Cittadinanza che, visti i verbali ricevuti ieri, relativi ai sopralluoghi effettuati in questi giorni presso il San ...

Botta e risposta Rsa Rocca di Papa e Regione sui tamponi. Il Comune: "Dai verbali di Asl e Nas pazienti privi di assistenza"

La questione della Rsa di Rocca di Papa resta delicata. La clinica San Raffaele resta nell'occhio del ciclone, i parenti dei pazienti che sono in cura nella struttura chiedono risposte che tardano ad ...

