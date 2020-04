Pechino Express 2020 non va in onda oggi | la vittoria delle Collegiali sui Wedding

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 aprile 2020)non va ine sarà questo il primo martedì senza l'adventure game di Rai2 che in questi mesi ci ha tenuto compagnia tra emozioni e trash. Il cast dell'edizionesicuramente è destinato ad entrare nella storia perché mai come quest'anno ci ricorderemo i vip in gara dal primo all'ultimo senza distinzioni ma sicuramente i più amati sono stati iPlanner, arrivati ad un passo dalla, e i Gladiatori, fatti fuori proprio da Enzo Miccio e compagna. Quest'ultimo era convinto di eliminare la coppia più forte e assicurarsi così lafinale ma non è stato così e alla fine si è dovuto piegare alle regole di un gioco che, in realtà non è mai tutto scritto fino alla fine. Durante il percorso può succedere di tutto e le incognite possono far sfumare ogni ...