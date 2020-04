Nordcorea, Kim Jong: leader in gravi condizioni dopo un intervento – VIDEO (Di martedì 21 aprile 2020) Il leader Nordcoreano Kim Jong dopo un intervento cardiovascolare sembrerebbe essere ricoverato in condizioni critiche Sembra che il leader Nordcoreano Kim Jong sia in condizioni critiche, lo ha riferito una fonte a Cnn. Il quotidiano Daily Nk fa sapere che Kim il 12 aprile avrebbe subito un intervento cardiovascolare, necessario a causa dell’obesità, del fumo e … L'articolo Nordcorea, Kim Jong: leader in gravi condizioni dopo un intervento – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Corea del Sud e Cina hanno smentito le voci secondo cui il leader nordcoreano Kim Jong-Un sarebbe stato operato al cuore

Kim Jong-un è grave : il leader nordcoreano ha subito un intervento

Coronavirus - è mistero in Nordcorea. Kim fa saltare esponenti partito per corruzione (Di martedì 21 aprile 2020) Ilno Kimuncardiovascolare sembrerebbe essere ricoverato incritiche Sembra che ilno Kimsia incritiche, lo ha riferito una fonte a Cnn. Il quotidiano Daily Nk fa sapere che Kim il 12 aprile avrebbe subito uncardiovascolare, necessario a causa dell’obesità, del fumo e … L'articolo, KiminunNewNotizie.it.

Adnkronos : #Nordcorea, '#Kim in condizioni critiche dopo intervento' - leoberthi : RT @Adnkronos: #Nordcorea, '#Kim in condizioni critiche dopo intervento' - SerenellaRaimo1 : RT @Adnkronos: #Nordcorea, '#Kim in condizioni critiche dopo intervento' - Dontlookback81 : RT @Adnkronos: #Nordcorea, '#Kim in condizioni critiche dopo intervento' - myfemax : RT @Adnkronos: #Nordcorea, '#Kim in condizioni critiche dopo intervento' -