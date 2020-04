Napoli, offerta presentata da De Laurentiis a Milik. Il polacco non è (ancora) convinto (Di martedì 21 aprile 2020) ​L'attaccante del ​Napoli, Arek Milik, ha un contratto che lo lega al club azzurro fino al 2021. L'entourage del calciatore non ha però ancora trovato l'accordo con la società partenopea e, negli ultimi giorni, si sono moltiplicate le voci relative al possibile addio dell'ex calciatore dell'Ajax (piace soprattutto alla Juventus, ma non solo). Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, per convincere Arek Milik a restare in azzurro, gli hanno offerto una cifra pari a 4 milioni di euro a... Leggi su 90min Calciomercato Napoli - dalla Spagna : offerta del Real Madrid per Fabian Ruiz

Retroscena Castrovilli : a gennaio il Napoli ha provato ad anticipare Juve e Inter con una mega offerta

