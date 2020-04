Milano | Mannella M4 | ‘ripartiti scavi | ogni sforzo per recuperare’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 21 aprile 2020), 21 apr. (Adnkronos) – Il cantiere della nuova M4 diche collegherà entro il 2022 secondo il cronoprogramma l’aeroporto di Linate a Piazza S. Babila ha ripreso i lavori dal 6 aprile. “Stiamo facendoper recuperare i mesi di ridotta produzione per effetto dell’epidemia di covid, speriamo di non avere altre complicazioni e di rimetterci al più presto in carreggiata”, dice Guido, presidente del consorzio dei costruttori della M4, intervistato dal sindaco Giuseppe Sala alla futura stazione M4 De Amicis.“Abbiamo ripreso l’attività il 6 aprile, dopo un breve periodo di sosta per il covid19 e oggi – ha spiegato nel video del sindaco – abbiamo circa 750 unità al lavoro su 50 cantieri nel territorio comunale. Ieri è ripartito lo scavo delle gallerie con le talpe, dalla ...