Lukaku | A gennaio 23 di noi malati Febbre e tosse Mai fatti i test

Sport_Mediaset : #Lukaku, dichiarazioni shock ?? 'A dicembre 23 su 25 giocatori erano malati' ? Tutte le parole ??… - SkySport : Lukaku: 'A gennaio con l'Inter eravamo tutti malati. Coronavirus? Non c'è certezza' - GoalItalia : Lukaku ricorda quel match di gennaio contro il Cagliari: 'Tutti con la febbre, Skriniar quasi svenne' ???? - Pibeciclide : RT @FrancisJUnder12: Son sempre loro, gli onesti Quelli del caffè, quelli dei passaporti, quelli delle telefonate - Mattia_Marini_7 : RT @LapoDeCarlo1: Il tema è capire se era già in circolazione a gennaio come sembra Su twitter i tifosi ne approfittano per fare commenti g… -

Lukaku gennaio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Lukaku gennaio