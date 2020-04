"Industria dello spettacolo in ginocchio. Conte ci ascolti". Ma Brusaferro frena (Di martedì 21 aprile 2020) In ballo c’è il futuro di oltre 169 mila persone per un settore - quello della musica - che, vale quasi cinque miliardi di euro. Per cercare una soluzione ad una crisi senza precedenti, dovuta alle misure anti Covid-19 - le principali associazioni che rappresentano la filiera imprenditoriale della musica in Italia, dal live alle case discografiche fino agli editori musicali, hanno trasmesso al Presidente del Consiglio Conte e ai Ministri dei beni Culturali e dell’Economia, Franceschini e Gualtieri, un decalogo con proposte di interventi, evidenziando lo stato di crisi dell’intero comparto e la necessità di misure urgenti.Nel frattempo, però, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, frena su una possibile ripresa di concerti e spettacoli prima del vaccino: “Grandi raduni per concerti o nelle ... Leggi su huffingtonpost Il virus ha acuito la crisi dell’industria del calcio. Ma è un’opportunità per un futuro modello sostenibile

Coronavirus - Conte : “Pronti a difendere asset industriali e aziendali del Paese. Studiamo il provvedimento dello scudo del golden power”

Come sta cambiando l’industria dello spettacolo a causa del coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) In ballo c’è il futuro di oltre 169 mila persone per un settore - quello della musica - che, vale quasi cinque miliardi di euro. Per cercare una soluzione ad una crisi senza precedenti, dovuta alle misure anti Covid-19 - le principali associazioni che rappresentano la filiera imprenditoriale della musica in Italia, dal live alle case discografiche fino agli editori musicali, hanno trasmesso al Presidente del Consiglioe ai Ministri dei beni Culturali e dell’Economia, Franceschini e Gualtieri, un decalogo con proposte di interventi, evidenziando lo stato di crisi dell’intero comparto e la necessità di misure urgenti.Nel frattempo, però, Silvio, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità,su una possibile ripresa di concerti e spettacoli prima del vaccino: “Grandi raduni per concerti o nelle ...

HuffPostItalia : 'Industria dello spettacolo in ginocchio. Conte ci ascolti'. Ma Brusaferro frena - Leonesidiventa : RT @HuffPostItalia: 'Industria dello spettacolo in ginocchio. Conte ci ascolti'. Ma Brusaferro frena - RRmpinero : RT @HuffPostItalia: 'Industria dello spettacolo in ginocchio. Conte ci ascolti'. Ma Brusaferro frena - angy_cocco : RT @HuffPostItalia: 'Industria dello spettacolo in ginocchio. Conte ci ascolti'. Ma Brusaferro frena - HuffPostItalia : 'Industria dello spettacolo in ginocchio. Conte ci ascolti'. Ma Brusaferro frena -

Ultime Notizie dalla rete : Industria dello L'industria dello sport perderà 61,6 miliardi di dollari di ricavi nel 2020 a causa del Covid-19 Sport Business Management "Industria dello spettacolo in ginocchio. Conte ci ascolti". Ma Brusaferro frena

È altresì imprescindibile non fare differenziazioni di genere, garantendo quindi il sostegno a tutti i settori dell’industria musicale, dal live ... contratti a chiamata e precari vari, del settore ...

Su Sky Cinema restiamo a casa con Lo Squalo

Dopo Lo Squalo il cinema non è stato più lo stesso. Le fauci del predatore hanno divorato le vecchie regole dell’industria cinematografica. Lo Squalo bianco ha inaugurato la stagione del Blockbuster e ...

È altresì imprescindibile non fare differenziazioni di genere, garantendo quindi il sostegno a tutti i settori dell’industria musicale, dal live ... contratti a chiamata e precari vari, del settore ...Dopo Lo Squalo il cinema non è stato più lo stesso. Le fauci del predatore hanno divorato le vecchie regole dell’industria cinematografica. Lo Squalo bianco ha inaugurato la stagione del Blockbuster e ...