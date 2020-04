IMMUNI | APP CORONAVIRUS NON SARÀ OBBLIGATORIA Conte | No limitazioni o

NicolaPorro : ?? La app #Immuni non servirà alla nostra salute, ma a sconfiggerci definitivamente come cittadini, individui e uomi… - LucaBizzarri : IMMUNI, la app che ci controlla tutti. - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, L'App 'Immuni' nel mirino del #Copasir 'Riguarda la sicurezza nazionale, bisogna approfondire' #ANSA… - SoniaLaVera : RT @Federica989111: #KimJongUn non ti preoccupare in Italia hai un tuo discepolo: #Conte. Potere assoluto Stato di Polizia Reclusione in… - nakisady : RT @MoriMrc: Questo tweet è molto forte. Ma devo dirlo. L’app immuni non va scaricata. Salverebbe qualche vita? È possibile, certo. Ma se i… -

Ultime Notizie dalla rete : IMMUNI APP Coronavirus, app Immuni: come funziona, quali informazioni può captare e chi può vedere i dati. Le risposte Il Messaggero Il mio smartphone sa tutto di me. Perché ci scandalizziamo per l’app Immuni?

Se è vero tutto quel che ho appena scritto, chiedo: qual è il motivo che ci fa scandalizzare tanto di Immuni, la app di Stato che dovrebbe tracciare i nostri spostamenti nella fase due del Covid?

Coronavirus, Arcuri: Immuni? Volontaria e nel rispetto privacy

Roma, 21 apr. (askanews) - La App Immuni, scelta dal governo per tracciare i movimenti delle persone nella fase 2 del coronavirus e che ha già sollevato numerose polemiche, è uno strumento utile, ma ...

