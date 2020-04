Ikea svela la ricetta delle mitiche polpette svedesi | “Così potete cucinarla a casa”

Leggi su tpi

(Di martedì 21 aprile 2020) L’è quel magico mondo dove entri pensando di volere una cosa e ne esci con un’altra, di cui non conoscevi l’esistenza, né il tuo bisogno di averla, ma senza la quale da oggi non potresti più vivere. E ogni domenica pomeriggio all’che si rispetti non può includere un assaggiosue. Da assaggiare con il puré di patate, le patatine fritte o la salsa di lamponi sono sicuramente tra i piatti della cucina svedese più conosciti al mondo. Con i suoi store chiusi a causamisure anti-Coronavirus molti degli affezionatipolpettine sono rimasti a bocca asciutta. Ma da oggi l’astinenza è finita: con un post su Twitter,ha deciso dire lasue. “Sappiamo che ad alcune persone potrebbero mancare le nostre, motivo ...