Enrico Letta | Mes | no alternative Recovery-bond | Italia dovrà firmare tutto da Ue

(Di martedì 21 aprile 2020)invoca l'uso del Mes per gli aiuti anti-coronavirus, ma non solo: "l'e l'Europa dovranno accettare tutti i prossimi strumenti per combattere la crisi"

Il Foglio

Enrico Letta rilancia sul Mes e avvisa l’Italia: al prossimo Consiglio Ue non si avrà la parola “fine” agli aiuti da stanziare per uscire dalla crisi economica generata dal coronavirus. L’ex Premier ...Non è così. Esplode debito, crollano occupazione e produzione, è la peggiore crisi di sempre. Ci sarà bisogno di tutti quegli strumenti e di altro ancora". Lo scrive su twitter Enrico Letta, ex ...