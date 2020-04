Ecopneus: non si ferma riciclo pneumatici fuori uso (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – Ben 129 km di asfalti in gomma riciclata da PFU, resistenti, silenziosi e duraturi. Sono quelli che si potrebbero realizzare con il recupero delle 5.078 tonnellate di pneumatici fuori Uso raccolte e recuperate nel Lazio da Ecopneus nei soli primi tre mesi del 2020, equivalenti in peso a oltre 560.000 pneumatici da autovettura. Un contributo all’economia circolare che non si ferma, anzi. È quanto emerge dai dati pubblicati da Ecopneus, la societa’ senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei PFU-pneumatici fuori Uso in Italia, con circa 200.000 tonnellate di PFU raccolte e recuperate mediamente ogni anno in tutto il Paese. Il Lazio e’ la 3° Regione in Italia per quantita’ di PFU raccolti e recuperate nei primi tre mesi del 2020, con circa 5.078 tonnellate; un quantitativo di poco inferiore alle 5.218 tonnellate raccolte lo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – Ben 129 km di asfalti in gomma riciclata da PFU, resistenti, silenziosi e duraturi. Sono quelli che si potrebbero realizzare con il recupero delle 5.078 tonnellate diUso raccolte e recuperate nel Lazio danei soli primi tre mesi del 2020, equivalenti in peso a oltre 560.000da autovettura. Un contributo all’economia circolare che non si, anzi. È quanto emerge dai dati pubblicati da, la societa’ senza scopo di lucro principale operatore della gestione dei PFU-Uso in Italia, con circa 200.000 tonnellate di PFU raccolte e recuperate mediamente ogni anno in tutto il Paese. Il Lazio e’ la 3° Regione in Italia per quantita’ di PFU raccolti e recuperate nei primi tre mesi del 2020, con circa 5.078 tonnellate; un quantitativo di poco inferiore alle 5.218 tonnellate raccolte lo ...

