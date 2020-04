Coronavirus, più morti in zone inquinate Italia e Spagna (Di martedì 21 aprile 2020) Alti livelli di inquinamento atmosferico potrebbero essere "uno dei più importanti fattori" per i decessi da Covid-19. E' quanto si legge in uno studio condotto dall'Università Martin Lutero di Halle-Wittenberg, in Germania, che ha analizzato i livelli di biossido di azoto (NO2) e le condizioni meteorologiche che impediscono la dispersione degli agenti inquinanti in 66 regioni di Italia, Spagna, Francia e Germania.L'analisi, pubblicata sulla rivista Science of the Total Environment, ha messo a confronto i livelli di NO2 di gennaio e febbraio nelle 66 regioni di Italia, Spagna, Francia e Germania con i decessi da Covid-19 registrati fino al 19 marzo. Quindi il ricercatore Yaron Ogen ha valutato le condizioni atmosferiche per valutare il livello di inquinamento. E ha concluso che il 78% dei 4.443 decessi è avvenuto in quattro regioni del Nord Italia e una nei ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - Borrelli : “2537 persone in terapia intensiva - è il numero più basso da un mese a questa parte”

