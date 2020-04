Coronavirus, paziente 1 Mattia: "Sono arrivato a un passo dalla morte" (Di martedì 21 aprile 2020) “Ho perso conoscenza a Codogno pensando di avere una semplice polmonite e mi sono svegliato dopo venti giorni a Pavia, sopravvissuto al Covid-19” (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LE GRAFICHE. È questo il racconto che Mattia Maestri, il 37enne “paziente 1” scoperto lo scorso 20 febbraio, fa a Repubblica dopo essere tornato a casa lo scorso 23 marzo. “Questi due mesi sono stati sconvolgenti, molto più che inimmaginabili, altro che un film - dice il ricercatore dell’Unilever di Casalpusterlengo - All’improvviso mi sono ammalato, sono arrivato ad un passo dalla morte e sono risorto. Sono rimaste contagiate e sono guarite mia moglie e mia mamma. Il virus sconosciuto ha ucciso mio padre. È nata infine Giulia, la nostra prima figlia” (FOTO SIMBOLO – IN ARRIVO ... Leggi su tg24.sky Coronavirus. Parla Mattia - il paziente uno di Codogno : «Sono un miracolato. Il coma è come un limbo : pensavo di essere nell’anticamera della morte»

