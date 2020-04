Coronavirus, il Viminale: “Ieri controllate 212mila persone, quasi 6mila sanzioni” (Di martedì 21 aprile 2020) Le Forze di polizia proseguono nei servizi di controllo per il rispetto delle misure imposte dall’emergenza sanitaria Covid-19. Ieri, informa il Viminale, sono state controllate 212.709 persone e 103.490 tra esercizi commerciali e attività. Sono state contestate 5.960 sanzioni amministrative e denunciate 65 persone per falsa dichiarazione o attestazione e 19 per violazione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione perché positiva al virus. Sanzionati 111 titolari di attività o esercizi commerciali, 36 i provvedimenti di chiusura. Dall’11 marzo al 20 aprile, sono state controllate complessivamente 9.028.061 persone e verificati 3.560.550 esercizi o attività. ​Nello stesso periodo, le persone denunciate ex art 650 (fino al 25 marzo) e quelle sanzionate (al 20 aprile) ​sono state 339.620, ovvero il 3,8% sul ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Viminale : oltre 200mila controlli - 19 hanno violato la quarantena

