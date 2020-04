Bimba di undici anni positiva trasferita in terapia intensiva

(Di martedì 21 aprile 2020) Il Campus Bio-Medico conta 18 ricoveri covid, tra i quali 11 bambini e 7 genitori. Unadi 11al coronavirus è statain via precauzionale in, per il monitoraggio del suo stato infiammatorio. Dimessi due piccoli pazienti. Ieri al Bambino Gesù è stato intubato un 15enne.

Roma Fanpage

Perché dovrebbero essere accompagnati? Quel sindaco è mai stato bambino? C'è l'emergenza, va bene, anzi va male, e anche i bambini e gli adolescenti (che sono minori fino a 17 anni undici mesi e 29 ...