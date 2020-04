Bernini: “Comunicazioni Conte su Facebook sono schiaffo al Parlamento” (Di martedì 21 aprile 2020) La senatrice di Forza Italia invoca un maggiore coinvolgimento del Parlamento. “Noi ci siamo, Conte non abbia paura del confronto perchè noi non ne abbiamo”, dice la Bernini. Per Giuseppe Conte arriva un nuovo attacco per quanto riguarda i suoi metodi di comunicazione degli impegni presi dal Governo durante l’emergenza Coronavirus. Questa volta a sferrare … L'articolo Bernini: “Comunicazioni Conte su Facebook sono schiaffo al Parlamento” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 21 aprile 2020) La senatrice di Forza Italia invoca un maggiore coinvolgimento del Parlamento. “Noi ci siamo,non abbia paura del confronto perchè noi non ne abbiamo”, dice la. Per Giuseppearriva un nuovo attacco per quanto riguarda i suoi metodi di comunicazione degli impegni presi dal Governo durante l’emergenza Coronavirus. Questa volta a sferrare … L'articolo: “Comunicazionisual Parlamento” proviene da www.meteoweek.com.

