Arcuri, 'Più respiratori che pazienti in terapia intensiva' (Di martedì 21 aprile 2020) Coronavirus, la conferenza stampa del commissario Arcuri: 'Il numero dei ventilatori ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva'. In occasione della consueta conferenza stampa del martedì, il Commissario Domenico Arcuri ha parlato dell'emergenza coronavirus, della fase 2 e dele discussioni sull'app tracing. Coronavirus, Arcuri: "Il numero di ventilatori ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva" "Ci sono ancora 2573 italiani ancora in terapia intensiva, ma ci sono anche 2659 ventilatori che servono a combattere questo virus e a salvare vite. Ieri per la prima volta il numero dei ventilatori ha superato quello dei pazienti in terapia intensiva", ha dichiarato Arcuri. Nessuna decisione frettolosa sulla fase 2 "Sulla fase 2 non bisogna prendere alcuna decisione frettolosa, dobbiamo essere ...

