Ambiente, ISPRA: emissioni di CO2 in Italia in calo del 17% rispetto al 1990 (Di martedì 21 aprile 2020) E’ positivo il trend delle emissioni di gas serra degli ultimi 28 anni: nel 2018, le emissioni diminuiscono del 17% rispetto al 1990, passando da 516 a 428 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e dello 0,9% rispetto all’anno precedente. La diminuzione è dovuta alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico) e all’incremento dell’efficienza energetica nei settori industriali. Calano anche le emissioni del settore agricoltura (-13%), che costituiscono il 7% delle emissioni di gas serra, circa 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. La maggior parte di queste emissioni – quasi l’80% – deriva dagli allevamenti, in particolare dalle categorie di bestiame bovino (quasi il 70%) e suino (più del 10%), mentre il 10% proviene dall’uso dei fertilizzanti sintetici. Per il PM10 primario ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 21 aprile 2020) E’ positivo il trend delledi gas serra degli ultimi 28 anni: nel 2018, lediminuiscono del 17%al, passando da 516 a 428 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e dello 0,9%all’anno precedente. La diminuzione è dovuta alla crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico ed eolico) e all’incremento dell’efficienza energetica nei settori industriali. Calano anche ledel settore agricoltura (-13%), che costituiscono il 7% delledi gas serra, circa 30 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. La maggior parte di queste– quasi l’80% – deriva dagli allevamenti, in particolare dalle categorie di bestiame bovino (quasi il 70%) e suino (più del 10%), mentre il 10% proviene dall’uso dei fertilizzanti sintetici. Per il PM10 primario ...

deadellacaccia : L’AMBIENTE INSEGNA. ISPRA RIPROPONE I SUOI MIGLIORI DOCUMENTARI: ONE DEER, TWO ISLANDS - ISPRA_Press : RT @SNPAmbiente: É online il nuovo numero di #AmbienteInforma che affronta in vari articoli le implicazioni della pandemia da #COVID19 per… - Cactus543 : @ISPRA_Press @SergioCosta_min @ansa_ambiente Sì sì bella la poseidonia, ma che fine ha fatto la commissione AIA? L'… - SignorAldo : RT @ARPALazio: #Ambiente, report quotidiano qualità #aria @roma e @RegioneLazio: #pm10 del 16/4/2020; nessuna centralina ha superato i limi… - geocorsi : L'ambiente insegna. ISPRA @ISPRA_Press ripropone i suoi migliori #documentari -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente ISPRA Ambiente, ISPRA: emissioni di CO2 in Italia in calo del 17% rispetto al 1990 Meteo Web Ambiente: Ispra, emissioni gas serra in calo, -17% dal 1990 al 2018

E’ positivo il trend delle emissioni di gas serra degli ultimi 28 anni: nel 2018, le emissioni diminuiscono del 17% rispetto al 1990, passando da 516 a 428 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e d ...

Ispra, emissioni di gas serra in calo

E’ la descrizione dello stato emissivo nazionale fornita dai due rapporti, il National Inventory Report 2020 e l’Informative Inventory Report 2020, presentati dall’Ispra in videoconferenza, che ...

E’ positivo il trend delle emissioni di gas serra degli ultimi 28 anni: nel 2018, le emissioni diminuiscono del 17% rispetto al 1990, passando da 516 a 428 milioni di tonnellate di CO2 equivalente e d ...E’ la descrizione dello stato emissivo nazionale fornita dai due rapporti, il National Inventory Report 2020 e l’Informative Inventory Report 2020, presentati dall’Ispra in videoconferenza, che ...