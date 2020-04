A Torino il primo sciopero in smart working (Di martedì 21 aprile 2020) Trattativa sindacale in videoconferenza con conseguente mancato accordo sulla cassa integrazione, assemblea con i lavoratori ancora attraverso il filtro degli strumenti informatici e conseguente decisione di dichiarare quattro ore di sciopero per giovedì 23 aprile per tutti i 160 dipendenti attualmente in smart working: è quanto avviene ai tempi dell’emergenza Covid 19 alla Scai Finance, azienda informatica del gruppo Scai del vice-presidente dell’Unione Industriali di Torino, Massimiliano Cipolletta.“I lavoratori di Scai Finance e le loro rappresentanze sindacali ritengono inaccettabile l’atteggiamento dimostrato dall’azienda durante l’avvio della cassa Integrazione per Covid19″ , scrivono nel loro comunicato sindacale i delegati di Fiom e Filcams Cgil presenti nell’azienda, attiva nel settore delle consulenze informatiche ... Leggi su huffingtonpost Calciomercato - i nomi per Roma e Napoli. Primo acquisto di Torino e Atalanta - duello Bologna-Sampdoria

