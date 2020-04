Roberto Burioni: "Per prepararci alla Fase 2 abbiamo due settimane. Non possiamo farci cogliere di sorpresa" (Di lunedì 20 aprile 2020) “abbiamo due settimane. Dobbiamo cominciare a pensare alla Fase 2, ci dobbiamo preparare con mascherine, test sierologici e test per la ricerca del virus. E serve l’isolamento, bisogna pensare a strategie che ci consentano di bloccare sul nascere eventuali nuovi focolai”. Queste le parole di Roberto Burioni durante la trasmissione Che tempo che fa.Il virologo ha proseguito: “Le cose stanno migliorando, vediamo meno morti e meno ricoveri. Soprattutto, vediamo un dato, forse il più oggettivo: i ricoveri in terapia intensiva che stanno scendendo. È un’ottima notizia”. “Non abbiamo però dati certi sull’incidenza di questa malattia. Non sappiamo quanti sono i contagiati. Se uno comincia una dieta, deve sapere quanto pesa e deve avere una bilancia tarata. Noi dobbiamo sapere qual è la situazione per poter ... Leggi su huffingtonpost Roberto Burioni da Fazio : caos test sierologici - mazzata sulla Fase 2

Roberto Burioni sbeffeggia il virologo del colera ma Rotondi lo asfalta

Che tempo che fa : ospiti Zucchero - Giulio Gallera e Roberto Burioni - stasera su Rai2 (Di lunedì 20 aprile 2020) “due. Dobbiamo cominciare a pensare2, ci dobbiamo preparare con mascherine, test sierologici e test per la ricerca del virus. E serve l’isolamento, bisogna pensare a strategie che ci consentano di bloccare sul nascere eventuali nuovi focolai”. Queste le parole didurante la trasmissione Che tempo che fa.Il virologo ha proseguito: “Le cose stanno migliorando, vediamo meno morti e meno ricoveri. Soprattutto, vediamo un dato, forse il più oggettivo: i ricoveri in terapia intensiva che stanno scendendo. È un’ottima notizia”. “Nonperò dati certi sull’incidenza di questa malattia. Non sappiamo quanti sono i contagiati. Se uno comincia una dieta, deve sapere quanto pesa e deve avere una bilancia tarata. Noi dobbiamo sapere qual è la situazione per poter ...

SkyTG24 : #COVID19italia. Per Roberto #Burioni, i numeri della Protezione civile 'hanno un significato molto ridotto. Purtrop… - RobertoBurioni : @RobertoPonzio2 I proventi derivanti dalla vendita del libro andranno tutti in beneficenza. In un mesaggio privato… - IVekkio : RT @FrancoBechis: Mi raccomando, seguite sempre i consigli degli esperti. E guai se un premier, un presidente di Regione o un sindaco li co… - alessandro_cda : Se il litigio tra Sgarbi e Cecchi Paone è degno de I NUOVI MOSTRI di Striscia La Notizia, l'uso dell'espressione Mi… - Marinotoma : RT @GiuseppePalma78: Roberto #Burioni, quello che il 2 febbraio diceva che in Italia il rischio è zero, ha deriso Giulio #Tarro, il virolog… -