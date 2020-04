Riapertura barbieri e parrucchieri | tutte le ipotesi Ma intanto dilagano gli abusivi a

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 aprile 2020) Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza. In attesa, e questa sarà lunga, del vaccino, si inizierà a tornare piano piano alla vita che conoscevamo: ancheed estetisti vorrebbero ripartire sin da subito, ma tutto questo potrebbe non essere possibile già dal 4 maggio, portando ad altri problemi. Secondo quanto scritto da “Il Giorno“, gli operatori del settore lanciano l’allarme sull’smo dilagante: “Ai nostri governanti, dal premier Giuseppe Conte al Ministro della ...