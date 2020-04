Polo Mercitalia, Tx Logistix raddoppia treni in Svezia per Coop (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – TX Logistik (Polo Mercitalia, Gruppo FS Italiane) collabora con Coop in Svezia dal 2012. Dal 6 aprile la partnership si è ulteriormente rafforzata: Coop ha infatti commissionato a TX Logistik il raddoppio (da 10 a 20 treni merci a settimana) dei servizi consentono di trasportare le merci dal magazzino centrale di Bro (circa 30 chilometri a Nord-Ovest di Stoccolma) ai supermercati della zona Sud del Paese, di Alvesta vicino a Växjö e di Malmö. Soluzione che permette di trasferire dalla strada alla ferrovia 520 camion ogni settimana, con evidenti benefici anche in termini ambientali e di sicurezza. L’utilizzo della modalità ferroviaria per il trasferimento delle merci di Coop in Svezia consentirà, infatti, di risparmiare – rispetto alla soluzione solo stradale – fino a 9.600 tonnellate di anidride carbonica ogni ... Leggi su quifinanza Polo Mercitalia (Gruppo FS) - nuovo servizio cargo da Interporto Padova per Bari e Catania

Ferrovie : Catania nuovo hub servizio trasporto merci Polo Mercitalia (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – TX Logistik (, Gruppo FS Italiane) collabora conindal 2012. Dal 6 aprile la partnership si è ulteriormente rafforzata:ha infatti commissionato a TX Logistik il raddoppio (da 10 a 20merci a settimana) dei servizi consentono di trasportare le merci dal magazzino centrale di Bro (circa 30 chilometri a Nord-Ovest di Stoccolma) ai supermercati della zona Sud del Paese, di Alvesta vicino a Växjö e di Malmö. Soluzione che permette di trasferire dalla strada alla ferrovia 520 camion ogni settimana, con evidenti benefici anche in termini ambientali e di sicurezza. L’utilizzo della modalità ferroviaria per il trasferimento delle merci diinconsentirà, infatti, di risparmiare – rispetto alla soluzione solo stradale – fino a 9.600 tonnellate di anidride carbonica ogni ...

OmarCugini : Polo Mercitalia: TX Logistik raddoppia treni per COOP Svezia - Albrechtskirch1 : RT @marmanug: E il Polo Mercitalia (Gruppo FS) ha fatto la sua rilevante parte. Pronto a farla ancora per #ripartire. Dal 24 marzo a Pasqua… - paoloigna1 : RT @fsnews_it: Il Polo Mercitalia, subholding di #FS Italiane, nei giorni del lockdown ha trasportate circa 2,5mln di tonnellate di merci d… - LaFreccia_Mag : RT @fsnews_it: Il Polo Mercitalia, subholding di #FS Italiane, nei giorni del lockdown ha trasportate circa 2,5mln di tonnellate di merci d… - alessiogiobbi : RT @FerrovieInfo: ?? Numeri importanti per #Mercitalia. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #18aprile ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Polo Mercitalia Polo Mercitalia, Tx Logistix raddoppia treni in Svezia per Coop Il Messaggero Polo Mercitalia, Tx Logistix raddoppia treni in Svezia per Coop

(Teleborsa) - TX Logistik (Polo Mercitalia, Gruppo FS Italiane) collabora con Coop in Svezia dal 2012. Dal 6 aprile la partnership si è ulteriormente rafforzata: Coop ha infatti commissionato a TX ...

Logistica, treno e intermodalità determinanti pilastri dell'economia

Il Gruppo FS, nei giorni del lockdown europeo, con circa 2,5 milioni di tonnellate di merci trasportate dal 24 marzo a Pasqua, attraverso il Polo Mercitalia e la sua società Mercitalia Logistics (MIL) ...

(Teleborsa) - TX Logistik (Polo Mercitalia, Gruppo FS Italiane) collabora con Coop in Svezia dal 2012. Dal 6 aprile la partnership si è ulteriormente rafforzata: Coop ha infatti commissionato a TX ...Il Gruppo FS, nei giorni del lockdown europeo, con circa 2,5 milioni di tonnellate di merci trasportate dal 24 marzo a Pasqua, attraverso il Polo Mercitalia e la sua società Mercitalia Logistics (MIL) ...