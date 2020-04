Palinsesti Canale 5 | tutte le serie in arrivo prossimamente in prima serata

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 20 aprile 2020) La Cattedrale del Mare Il blocco totale imposto dall’emergenza Coronavirus ha “spinto”5 a guardare oltre l’Italia. Con lo stop all’intrattenimento e la decisione di rinviare le fiction originali in periodi floridi per la pubblicità, la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà nei prime time delle prossime settimane ben sei produzioni di importazione in. Le proposte spazieranno tra il mercato francese, spagnolo e americano, senza scordarsi della Turchia, che ha già portato fortuna al Biscione grazie a Cherry Season – La Stagione del Cuore e Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore. Già pubblicizzate dai promo sono la spagnola La Cattedrale del Mare e la francese L’Ora Della Verità. La produzione iberica, in onda, è tratta dall’omonimo best seller di Ildefonso ...