(Di lunedì 20 aprile 2020) Roma, 20 apr. (Adnkronos) –Mariana, economistaper la ‘ricostruzione’ guidata da Vittorio Colao e consigliera economica del presidente del Consiglio, a quanto apprende l’Adnkronos sarebbe nelle liste del Cda dell’Eni che il ministero dell’Economia depositerà oggi. L’Eni ha confermato, come noto, Claudio De Scalzi nel ruolo di amministratore delegato, mentre alla presidenza approderà Lucia Calvosa, attualmente nel cda di Tim e del Fatto quotidiano.L'articoloCda Eni, èdiCalcioWeb.

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso #Ricciardi. #Mes, verso il cedi… - TV7Benevento : **Nomine: verso Cda Eni anche Mazzucato, è nella task force di Colao**... - MaryWinner6 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso #Ricciardi. #Mes, verso il cedimento (pi… - MariellaMioBea : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso #Ricciardi. #Mes, verso il cedimento (pi… - guadaraffa : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caso #Ricciardi. #Mes, verso il cedimento (pi… -

Ultime Notizie dalla rete : **Nomine verso

Fortune Italia

Tra Davide Casaleggio e Di Maio, gli avvisi di Conte all’Ue, l’interesse per l’Eni, viaggio nella svolta sempre più decisa dei 5 Stelle verso Pechino Che fine aveva fatto Di Battista ... nel quale si ...Trovato l'accordo per le nomine dei vertici delle società partecipate. In vista dei rinnovi dei consigli di amministrazione delle maggiori aziende tra cui Enel, Eni, Leonardo, Poste Italiane, Terna, ...