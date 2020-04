Negozi, bar e ristoranti chiusi fino al 18 maggio (Di lunedì 20 aprile 2020) fino al 18 maggio resteranno chiusi Negozi, bar e ristoranti mentre fino al 4 maggio non ripartirà nulla a meno che le Regioni non si assumano le responsabilità della riapertura e approntino regole e dispositivi di sicurezza tra cui gli ospedali COVID. La Stampa illustra oggi i piani di Giuseppe Conte mentre si pensa di mettere limiti alla mobilità di chi non scarica la app IMMUNI e scendono, ma di poco i nuovi casi, che sono ora 3.047, circa 450 in meno del giorno prima, con un trend di crescita sceso all’1,7%. Calano anche i decessi, 443 contro i 482 di sabato. Spiega oggi un articolo a firma di Paolo Russo: Bisogna dare tempo alla task force di Colao per stendere il suo piano, che Conte ha chiesto di poter vedere in anticipo rispetto alla data prefissata del 25 aprile. Ma le linee portanti ci sono già. Prima partiranno le industrie, senza fare ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - Israele riparte : aperti negozi - bar - ristoranti e attività - tutti con la mascherina e mantenendo le distanze

Bar e negozi sono chiusi? Sala non rinuncia alle tasse

